Udinese-Lecce, probabili formazioni: Baroni sfida Sottil alla Dacia Arena, Beto…

Udinese-Lecce darà inizio alla tredicesima giornata di serie A, il match si disputerà venerdì 4 novembre alle 20.45 alla Dacia Arena. Dopo aver accumulato quattro punti nelle ultime cinque giornate i bianconeri, reduci dal pari ottenuto a Cremona, avranno voglia di rifarsi e tornare al successo davanti al proprio pubblico. Udinese comunque protagonista di un buon avvio di stagione, la compagine friulana staziona al momento nelle zone nobile della graduatoria a soli a due punti di distacco dalle posizioni che garantiscono l'accesso alle coppe europee. Ecco le probabili formazioni delle due squadre in vista del match. Friulani che dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 con Silvestri tra i pali, Perez, Bijol ed Ebosse a formare il trio di difesa, Pereyra e Udogie invece agiranno alti a tutta fascia, Samarzdic, Walace e Makengo formeranno il trio di centrocampo, con Deulofeu e Beto in attacco per cercare di buttare più palloni possibili in rete. Giallorossi che si schierano con un 4-3-3 con Falcone tra i pali, il quartetto di difesa sarà formato da Gendrey, Umtiti, Baschirotto e Pezzella. Bistrovic,Hjulmand e Gonzalez andranno a comporre la zona nevralgica del centrocampo, Strefezza e Banda agiranno invece da estremi del tridente, mentre come unica punta agirà Colombo per cercare di scardinare la retroguardia di casa.