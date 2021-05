Udinese, Gotti: “Con il Bologna salvezza aritmetica, è il nostro obiettivo. Llorente? È out”

Tra alti e bassi, l’Udinese sta raggiungendo una salvezza quasi del tutto tranquilla.

La sfida che attende la formazione friulana contro il Bologna è molto importante in ottica salvezza. Luca Gotti lo sa, e ha caricato i suoi nella canonica conferenza stampa in vista del match della Dacia Arena. Tre punti, infatti, basterebbero ai friulani per ottenere la permanenza aritmetica nel campionato di Serie A, nonostante un rendimento altalenante per tutto il corso dell’intera annata sportiva. Di seguito le sue parole: “Dopo la Juve era palpabile la delusione di tutti, la mia in primis. Poi gradualmente si comincia a mettere nel mirino la partita successiva. Sappiamo che le ultime quattro partite saranno complicate, ma dobbiamo cercare di raccogliere il più possibile. Il triplo impegno che ci aspetta nei prossimi 8 giorni si presta a diluire l’impiego di tutti i giocatori. Makengo e Ouwejan sono al loro primo anno in serie A, hanno fatto 13-14 partite in un’annata in cui ci sono stati problemi familiari, guai fisici, Covid. In ottica futura ci sono idee chiare su questi ragazzi.

Chiosa finale del tecnico dei friulani rispetto alle condizioni di Fernando Llorente, assente per mancanza di una condizione fisica ottimale: “Llorente svolgerà il primo allenamento in gruppo domenica mattina, quindi il giorno dopo la partita con il Bologna. Bram farà 100 presenze; è un leader silenzioso e estremamente positivo all’interno del gruppo. È un giocatore che si spende quotidianamente per cercare di aiutare i compagni. Al di là delle sue qualità individuali ha la capacità di far giocare meglio chi occupa le posizioni vicino a lui”.