Udinese, Gotti carica i suoi: “Gli episodi ci stanno penalizzando. Vincere col Benevento? Fondamentale”

La squadra friulana si trova in una posizione di classifica tranquilla, ma non ha ancora raggiunto aritmeticamente la salvezza. Il lunch match contro il Benevento di domani è un crocevia fondamentale, e nella giornata odierna il tecnico Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa della sfida salvezza, analizzando l’incontro.

Il tecnico dei friulani sta continuando a lavorare duramente, ma la salvezza matematica deve ancora essere raggiunta e il match contro il Benevento diventa determinante: “È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica”.

L’Udinese avrebbe potuto avere qualche punto in più, ma nelle ultime giornate alcuni episodi l’hanno fortemente penalizzata, Gotti sa che la sua squadra non può più sbagliare: “La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore”.