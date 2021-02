Udinese-Fiorentina, può esultare Gotti: “Dimostrato grande solidità. Nestorovski? Ho trovato un professionista”

L’Udinese in extremis con Ilija Nestorovski.

Serie A, 24a giornata: l’Inter non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classifica

Al minuto 86′ è arrivata la rete dell’ex centravanti del Palermo, al quale è bastato staccare bene per scartare il cioccolatino confezionato dal magistrale Rodrigo De Paul. L’Udinese ha pertanto allungato sulla zona calda della classifica, staccando di tre lunghezze la stessa Fiorentina di Cesare Prandelli. A margine del successo bianconero è intervenuto ai microfoni di SkySport il coach della formazione friulana, Luca Gotti. Di seguito, le sue formazioni.

“Vittoria arrivata in emergenza, avevamo tante assenze e poche alternative. Ringrazio due giocatori che sono scesi in campo in condizioni precarie, ma non dico chi sono. La gara ha rispecchiato queste mentalità, non volevamo concedere nulla a una Fiorentina forte. L’importante è riuscire a dare spartito semplice e riconoscibile, poi i singoli aggiungono qualità. Non è facile in queste situazioni interpretare sempre bene le partite. Oggi abbiamo dimostrato grande solidità e non volevamo concedere nulla. Nestorovski ha avuto poche possibilità, ma continua ad allenarsi con l’entusiasmo di un ragazzo della Primavera e non del trentenne: se lo merita. Ho trovato un professionista“, ha concluso Luca Gotti.