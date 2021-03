Serie A, Udinese-Sassuolo 2-0: Llorente e Pereyra regalano punti importanti in chiave salvezza. La classifica aggiornata

Alla “Dacia Arena” termina 2-0 tra Udinese e Sassuolo.

Il secondo anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, Udinese–Sassuolo termina con una netta vittoria della squadra friulana allenata dal tecnico Luca Gotti. Quarto risultato utile consecutivo per la compagine bianconera, che supera la formazione allenata dal tecnico Roberto De Zerbi e compie un ulteriore passo in avanti verso la salvezza. All’Udinese bastano i minuti finali delle due frazioni di gioco, al 43′ del primo tempo in gol l’ex Juventus e Napoli, Fernando Llorente, che mette a segno il suo primo centro in maglia bianconera. Il 2-0 friulano è siglato da un altro ex della “Vecchia Signora”, Roberto Pereyra, che al 93′, in pieno recupero, chiude i conti alla “Dacia Arena”, segnando il gol del definitivo 2-0.

