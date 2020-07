Lazio, Inzaghi: “Udinese squadra ostica, ma daremo il 100%. Il momento vissuto dalla squadra…”

Giornata di vigilia per la Lazio.

Si prepara a scendere in campo la formazione di Simone Inzaghi che, nella giornata di domani, affronterà l’Udinese alla”Dacia Arena”. Obiettivo: archiviare le tre sconfitte maturate nelle ultime tre giornate di campionato che hanno inevitabilmente compromesso l’obiettivo scudetto. Momento opaco, quello vissuto dalla squadra, analizzata dallo stesso tecnico biancoceleste attraverso i canali ufficiali del club.

“Ci confrontiamo sempre con Società, calciatori e staff tecnico – ha ammesso Inzaghi – a prescindere dai risultati. In questi giorni abbiamo parlato, sappiamo di attraversare un momento particolare. I ragazzi stanno dando tutto come sempre, purtroppo però con le rotazioni limitate non basta. In questo periodo non c’è tempo per allenarsi, bisogna solo gestire i recuperi. Dobbiamo pensare partita dopo partita. Questa mattina abbiamo lavorato discretamente, ho visto una squadra compatta. Sono convinto che ad Udine faremo un’ottima partita, anche se non sarà facile: l’Udinese ha un ottimo allenatore e tanti bravi calciatori, meriterebbe più punti. Loro sono in un ottimo momento, a parte l’ultima sconfitta contro la Sampdoria, ma saranno motivati a raggiungere la salvezza”.