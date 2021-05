Trapani, verso la rinascita: Faggiano scende in campo per salvare il calcio granata. I dettagli

“Faggiano scende in campo per salvare il calcio granata”.

Titola così l’edizione odierna de “La Repubblica”. Alla scadenza dei termini per il bando emesso dal Comune per garantire l’iscrizione del Trapani al prossimo campionato di Serie D, sono arrivate due offerte. Una dell’imprenditore palermitano Ettore Minore, l’altra di un commercialista marsalese, Daniele Genna. Dietro a quest’ultimo ci sarebbe proprio Daniele Faggiano, ex direttore sportivo fra le altre di Trapani e Palermo, ancora profondamente legato alla piazza e all’ambiente granata.

Fonti interne al Comune parlano di un “Gruppo Parma” che avrebbe presentato “un’offerta di tutto rispetto”, si legge. La proposta di Genna fa riferimento, infatti, a un insieme di imprenditori parmensi, tra i quali ci sarebbe anche Pietro Pizzarotti, che portò il Parma dalla Serie D alla A. Tra qualche giorno, dunque, la commissione nominata dal Comune deciderà quale delle due offerte sia la più idonea a far nascere il nuovo Trapani, con Faggiano che nei giorni scorsi si sarebbe personalmente recato a Palazzo D’Alì, dove avrebbe incontrato il sindaco Giacomo Tranchida.

Pertanto, a partire in vantaggio sembra proprio il commercialista marsalese con il “Gruppo Parma”, sia per le “garanzie economiche che sembrerebbe produrre”, sia per la presenza di Faggiano, benvoluto dai tifosi.