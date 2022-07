Trapani, ufficiale l’iscrizione in Serie D: il comunicato del club siciliano

Dopo due anni difficili, il nuovo F.C Trapani è ufficialmente iscritto alla prossima Serie D . Dichiarato fallito il 22 dicembre 2020, nella successiva stagione la Lega Nazionale Dilettanti accetta il cambio della denominazione della ASD Dattilo 1980 , militante in Serie D, in F.C. Trapani 1905 . Sarà quindi la seconda stagione consecutiva nel massimo campionato dilettantistico. Di seguito il comunicato del club:

"L’FC Trapani 1905 comunica l’avvenuta trasmissione in via telematica, entro i tempi dovuti, degli atti utili per l’iscrizione al campionato di Serie D per la stagione 2022/23. Così come comunicato dalla Co.Vi.So.D., l’istruttoria relativa alla domanda di iscrizione presentata ha dato esito positivo. Il Trapani è dunque ufficialmente iscritto al prossimo campionato di Serie D per la stagione 2022/23."