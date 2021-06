Trapani: titolo del club assegnato a imprenditore di origini palermitane

Il Comune di Trapani ha assegnato il titolo sportivo del club granata all'imprenditore di origini palermitane Ettore Minore

Dopo l'estromissione dal campionato di Serie C avvenuta lo scorso 5 ottobre, arrivano importanti novità per il Trapani calcio. Dopo lunghe settimane di attesa, infatti, è giunta proprio in queste ore la notizia che l’amministrazione comunale ha assegnato il titolo sportivo ad Ettore Minore per la rinascita del club granata. Una notizia annunciata - tramite una nota - dal sindaco Giacomo Tranchida.