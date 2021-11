Trapani, nuovo obiettivo per i granata: occhi puntati sull’ex Palermo Ricciardo

C’è anche l’ex Palermo Giovanni Ricciardo nella lista dei granata: decisi a piazzare un nuovo colpo per potenziare il proprio reparto avanzato

Le due parti starebbero trattando e Ricciardo, che in questo avvio di campionato è sceso in campo appena 3 volte, potrebbe riapprodare in Sicilia prima della chiusura del mercato fissato per il 5 novembre. Per tesserare il classe '86, come riportato da "TrapaniGranata", i granata dovrebbero tuttavia prima sfoltire la propria rosa per fare posto all'esperto attaccante. Un primo ostacolo che i siciliani dovrebbero riuscire a superare per aggiudicarsi le prestazioni del calciatore, nel mirino di diversi club.