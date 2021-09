Trapani, Moschella: “Contento del gruppo, c’è entusiasmo. Coppa Italia? Un obiettivo”

Le parole del tecnico granata in vista del suo effettivo esordio in panchina con il Trapani

Queste le parole di Ivan Moschella , tecnico del Trapani intervenuto alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia di Serie D che vedrà i granata affrontare il Biancavilla in quella che sarà la loro seconda uscita stagionale. Al vero e proprio esordio sulla panchina trapanese - causa squalifica al primo turno di Serie D -, l'allenatore nativo di Messina ha analizzato il confronto che attende la sua formazione, esprimendo la sua forte emozione e le sue sensazioni in ragione a lavoro svolto e ad un inizio di stagione incoraggiante da parte della. franchigia siciliana. Ecco le sue dichiarazioni, riprese dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

"La gara di Coppa è un obiettivo anche per far giocare i ragazzi che non hanno trovato spazio o che hanno giocato meno. Cercheremo di far giocare tutti, senza però snobbare l’impegno. Metteremo in campo una formazione adeguata, poi se ci sarà il turn over lo vedremo. I ragazzi comunque stanno bene, chiaro che il caldo ha inciso molto sulla prestazione fisica e dobbiamo essere bravi a recuperare.