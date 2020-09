Trapani, la conferma di Pellino: “Formalizzato il passaggio del 90% delle quote da Alivision ad Alba Minerali”

Alba Minerali ha acquistato il 90% delle quote societarie di proprietà di Alivision.

La società con a capo l’imprenditore abruzzese Gianluca Pellino nei giorni scorsi ha acquisito il 9,4% delle quote societarie del Trapani, a confermarlo le sue dichiarazioni rilasciate a trapanigranata.it.

“Questo pomeriggio (25 settembre ndr) alle 18,55 è stato formalizzato il passaggio, come da contratto, tra Alba Minerali e Alivision per quanto riguarda le quote pari al 90%. Il presidente Foffo, in qualità di presidente del Cda del Trapani Calcio, appena ha saputo del passaggio si è dimesso insieme a tutti gli altri componenti del Cda. Aspetto dopo l’adempimento dei passaggi burocratici, anche il passaggio di consegne al nuovo Cda che verrà scelto da Alba Minerali. Appresa la notizia dal mio legale Salucci, mi sono messo subito al lavoro. Dopo l’insediamento del nuovo Cda, che avverrà la prossima settimana, verranno immediatamente convocati i dipendenti del Trapani per affrontare tutti gli aspetti dei dipendenti stessi. Mi sento orgoglioso e forza Trapani”. Pellino, nonostante le note difficoltà della società, nei giorni scorsi si è detto convinto di poter invertire il trend negativo in 48 mesi, anche se il rischio che il club possa sparire dal professionismo rimane dietro l’angolo.

