Trapani, il gruppo Gabrielli interessato al club granata? La verità e quella smentita…

Settimane calde in casa Trapani.

Il Trapani si prepara a cambiare proprietà dopo le le palesi difficoltà della proprietà Alivision che, nelle scorse settimane, aveva comunicato al Sindaco Giacomo Tranchida la volontà di disimpegnarsi dal club siciliano. Tre, secondo “La Repubblica”, le cordate che si sarebbero interessate al Trapani: Giorgio Heller, l’ex patron Andrea Bulgarella e la catena di supermercati Tigre del gruppo Gabrielli. Voci, quelle relative ad una presunta trattativa del gruppo Gabrielli per l’acquisizione del club, prontamente smentite dall’ufficio stampa dello stesso gruppo imprenditoriale, attraverso un comunicato diramato proprio questa mattina.

“In merito alle voci, circolate negli ultimi giorni, relative ad una presunta trattativa per l’acquisizione di una squadra di calcio, il Gruppo Gabrielli rende noto che, in assoluto, non ha intenzione di entrare nel capitale societario di società sportive”.