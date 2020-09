Trapani, il debutto contro la Casertana è un rebus: due gli scenari. La situazione

“Saremo in campo per la prima sfida di campionato”.

Lo ha detto Gianluca Pellino, il nuovo patron del Trapani che di recente ha acquistato il cento per cento delle quote societarie. Nella giornata di ieri, alla vigilia della sfida contro la Casertana, la compagine siciliana è stata convocata allo stadio, dove ha sostenuto il primo ed unico allenamento della settimana. E proprio al “Provinciale”, alle ore 15, è in programma la prima sfida del nuovo campionato. Due gli scenari possibili, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’.

Il primo: il regolare fischio d’inizio di Trapani-Casertana, con il tecnico Biagioni (che non è chiaro se sia stato tesserato) che schiererà con ogni probabilità una formazione composta in gran parte da giovani della Primavera dello scorso anno. E se Evacuo e Del Prete potrebbero trovare spazio dal primo minuto, resta “irrealistico pensare che Pettinari e Luperini (gli uomini mercato destinati ad accasarsi altrove) possano essere utilizzati”. Secondo scenario: la sconfitta a tavolino. Se verranno meno le condizioni sanitarie necessarie per disputare la partita, l’arbitro non fischierà l’inizio della gara. Il Trapani, dunque, scenderà in campo “se sarà stato in grado, in primis, di tesserare un medico sociale”, si legge.