Trapani, il calcio torna in città: Ettore Minore trova l’accordo con il Dattilo

L'imprenditore è atteso lunedì per chiudere la trattativa e rifondare il club nel più breve tempo possibile. Si chiamerà Trapani FC 1905

Le conferme sono attese per la giornata di lunedì, quando il Dattilo dovrebbe ricevere la somma in contanti i richiesta all'imprenditore. Tutti gli indizi porterebbero quindi ad una chiusura celere dell'operazione entro l'inizio della prossima settimana, quando dovrebbero già essere definiti i contorni economici e finanziari della rinascita del Trapani FC. Non dovesse avvenire l'acquisto entro lunedì da parte di Minore, si passerebbe ad un eventuale nuova fase di ricerca di acquirenti, con un'eventuale cordata che aveva visto in auge anche Daniele Faggiano per la possibile maggioranza delle quote. Tutto ancora da definire, dunque, in casa Trapani, che sembra però vedere la luce in fondo al tunnel dopo lunghi mesi di ferma incertezza sul futuro del calcio in città.