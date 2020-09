Trapani, cessione del club ad un passo: accordo raggiunto tra Petroni e l’imprenditore Pellino

Il Trapani Calcio si prepara a cambiare proprietà.

Secondo quanto riportato da Gds.it, infatti, l’attuale patron del club granata, Fabio Petroni, avrebbe raggiunto un accordo di massima con l’imprenditore romano Gianluca Pellino per il passaggio di proprietà. Le due parti in questione si sarebbero incontrate questa mattina, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già nel pomeriggio, in cui verranno resi noti i dettagli dell’operazione.

Pellino, inoltre, avrebbe già contattato gli attuali dipendenti della società, tranquillizzandoli ed esortandoli a tornare al lavoro. “Ho incontrato Petroni per la prima volta il primo settembre scorso – aveva annunciato di recente lo stesso Pellino -, e gli ho inoltrato una proposta seria: 200 mila euro in contanti al prossimo primo ottobre, il pagamento degli stipendi arretrati (circa 650 mila euro, ndr), che consentirà l’eliminazione della fideiussione da 800 mila euro sottoscritta per la serie B, e la sostituzione della fideiussione di 350 mila euro necessaria per la serie C”.

Seguiranno aggiornamenti…