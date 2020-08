Trapani, arrestato l’ex patron De Simone: reati societari, finanziari e tributari. I dettagli

Guai molto seri per l’ex patron del Trapani, Maurizio De Simone.

Nella giornata odierna la Guardia di Finanza ha proceduto all’arresto di Maurizio De Simone, ex proprietario e amministratore delegato del Trapani, per reati tributari, societari e finanziari. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Trapani, Caterina Brignone.

A tale provvedimento si è aggiunto anche quello di sequestro preventivo delle quote sociali della FM SERVICE S.r.l., società che nel marzo del 2019 aveva rilevato quelle della Trapani Calcio S.r.l., attualmente nelle mani di un altro proprietario, ossia la compagnia Alivision Transport S.C. Arl con presidente Giuseppe Pace. Anche tale provvedimento è stato emesso dalla medesima Autorità Giudiziaria, recependo così in toto le richieste avanzate all’esito delle attività di polizia giudiziaria coordinate dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, Rossana Penna.

Le indagini nei confronti dell’ex patron del club siculo erano iniziate nel dicembre del 2019, ed inizialmente hanno portato alla luce le condotte illecite più evidenti: la sottrazione dalle casse della società sportiva granata di denaro per oltre 200 mila euro. Le indagini avrebbero poi portato alla luce “un meccanismo di false fatturazioni per servizi mai resi, per lo piu’ di natura informatica, posto in essere da aziende prive di effettiva sostanza economica facenti capo direttamente o indirettamente a De Simone“. Alcune di queste erano anche intestate a diversi “prestanome”, per un’evasione totale di IVA che, secondo le stime, dovrebbe superare i nove milioni di euro.

Grazie all’analisi di tali strutture è stato possibile comprendere come De Simone abbia trovato la cifra necessaria per acquistare le quote del Trapani e quella pari a 149.000 euro per rispettare gli impegni di natura organizzativa imposti dalla FIGC: in questo l’ex presidente avrebbe consentito la regolamentare iscrizione del Trapani al campionato di Serie C, terminato poi con la loro promozione in Serie B.