Serie D, colpo Trapani : arriva l’ex Palermo Primavera Mattia Amorello

Il giovane calciatore palermitano nelle ultime due stagioni ha giocato proprio con la Primavera rosanero

Mattia Amorello ha firmato il suo nuovo contratto con il Trapani . Il calciatore palermitano classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia e nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del Palermo Primavera. Tanta soddisfazione per il giovane siciliano che ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore del Trapani, come riportano i canali social della società.

"Trapani è una piazza sicuramente importante e questo mi ha dato un motivo in più nella mia scelta. La mia prima impressione sull’ambiente è stata più che positiva. Sono stato accolto benissimo, c’è grande serenità e voglia di fare bene. Tra i miei nuovi compagni ho già giocato assieme a Simone Buffa, ma conosco anche Vincenzo Vitale e Danilo Ambro. Per quanto riguarda il mio ruolo, sono un difensore centrale destro. È il ruolo che prediligo, ma non ho problemi anche a posizionarmi come terzino. Sono a disposizione del mister e della squadra per cercare di dare il mio contributo per raggiungere, assieme ai compagni, i nostri obiettivi".