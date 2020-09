Serie C, Trapani vicino alla svolta: arriva la liberatoria di Alivision, il club granata sarà ceduto a zero euro…

La tanto attesa fumata bianca è arrivata.

La crisi del Trapani pareva ormai non trovare soluzione di continuità ma adesso sembra aprirsi uno spiraglio in ottica presente e futura in casa granata.

Giungono ufficialmente la liberatoria da Alivision pronta a cedere praticamente a zero euro il club siciliano. Entro le 13 di domani dovrebbe quindi completarsi l’iter burocratico che sancirà il passaggio delle quote da Alba Minerali al comitato composto da imprenditori locali “C’è chi il Trapani lo ama”. La comunicazione giunge inequivocabile e perentoria da parte di Monica Pretti ex presidente della società granata e profilo organico ad Alivision Transport.

Ccon la presente si rilascia formale liberatoria in ordine alle obbligazioni contrattuali assunte da Alba Minerali srl nei confronti di Alivision Transport…Si rinuncia a richiedere alla Alba Minerali, ai suoi successori ed aventi causa, il corrispettivi delle cessioni di quote, indicate in 650 mila euro, e quindi la cessione del 100% del capitale sociale del Trapani calcio è stata effettuata a zero da parte di Alivision Transport. Si rinuncia alla costituzione del pegno sui crediti[…] alla sola condizione che tali crediti vengano utilizzati al pagamento dei debiti del Trapani Calcio, iniziando da quanto dovuto per le scadenze federali del 30 settembre e del 16 ottobre, il cui termine per il saldo di emolumenti 2019/20 è il 16 novembre […] il tutto anche ai fini dello svincolo della fidejussione assicurativa depositata in originale presso la Lega di Serie B. Con riferimento a ciò la parte acquirente si obbliga, infine, alla sostituzione della fidejussione assicurativa per l’iscrizione al campionato 2020/21 entro il 31 dicembre 2020”.

Significativa in ottica nuovo corso la nomina di Marco Salucci ad amministratore unico del Trapani. Come riportato dal portale TrapaniGranata.it, Alivision cede sì il Trapani gratuitamente ma a precisa condizione della restituzione di quanto versato alle compagnie assicuratrici per le fidejussioni relative all’iscrizione al campionato di Serie B della stagione scorsa ed a quello di Serie C attuale.