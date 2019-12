Serie B, Trapani: ufficiale, Fabrizio Castori è il nuovo allenatore. La presentazione…

La notizia era nell’aria, questa mattina l’ufficialità: Fabrizio Castori è il nuovo allenatore del Trapani.

Dopo la sconfitta maturata lunedì sera al “Provinciale” contro il Pisa, in occasione del match valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie B, la società granata ha scelto di sollevare dall’incarico Francesco Baldini. Il tecnico originario di Massa era riuscito a collezionare appena tredici i punti, lasciando la compagine siciliana al penultimo posto in classifica, davanti al solo Livorno.

Dunque, la decisione del patron Heller di affidare la guida della Prima Squadra a Castori che, nella giornata di oggi, sarà presentato alla stampa.

Domenica alle ore 15, l’esordio contro il Pescara allo Stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia”.