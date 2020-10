Caos Trapani, granata condannati: il Collegio Arbitrale svincola Pettinari e Luperini. I dettagli

Altro duro colpo per il Trapani.

Dopo l’estromissione dalla Serie C decisa dal Giudice Sportivo, avvenuta a seguito della mancata disputa del match contro il Catanzaro – la seconda della stagione, una nuova pesante tegola piomba sul Trapani Calcio. Stefano Pettinari e Gregorio Luperini, secondo quanto riportato da “TrapaniGranata”, avrebbero infatti vinto il ricorso presentato al Collegio Arbitrale della Lega Pro per la mancata applicazione del protocollo sanitario. I due giocatori dunque, come da protocollo, potranno accasarsi senza indennizzi legati al proprio cartellino.

https://www.mediagol.it/trapani/caos-trapani-ufficiale-granata-esclusi-dal-campionato-di-serie-c-il-comunicato-del-giudice-sportivo/

Come sottolineato dal noto quotidiano locale, il Trapani, è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali e processuali che ammonterebbero a circa 5600 euro più iva.