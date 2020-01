Calciomercato Trapani, trattativa con l’Empoli per un ex Palermo: i granata sulle tracce di Pirrello

Il Trapani punta un ex giocatore del Palermo.

Il club siciliano si trova attualmente al penultimo posto in classifica, e avrà bisogno di trovare il giusto equilibrio per cercare di conquistare l’obiettivo salvezza e restare in Serie B anche per la prossima stagione. Per tale motivo i dirigenti della società granata stanno lavorando duramente per regalare al tecnico Fabrizio Castori rinforzi adeguati: in Sicilia sono già arrivati giocatori importanti come Mamadou Coulibaly (in prestito dall’Udinese) e l’attaccante Nicola Dalmonte (arrivato temporaneamente dal Genoa).

Adesso il Trapani avrebbe individuato il prossimo colpo: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com si tratta di Roberto Pirrello, ex difensore del Palermo, che potrebbe arrivare in prestito dall’Empoli dopo una prima parte di stagione dove ha collezionato soltanto quattro presenze. Il classe ’96, che gioca prevalentemente come terzino destro, può occupare tutti i ruoli del reparto difensivo, e potrebbe dunque rappresentare un ottimo rinforzo per il club granata.

Nato ad Alcamo e cresciuto calcisticamente nel Palermo, Pirrello ha compiuto tutto il percorso fino ad arrivare in prima squadra, con cui ha collezionato nove presente l’anno scorso proprio in Serie B. Al termine della stagione però il club rosanero ha dovuto affrontare una clamorosa retrocessione in Serie D, e il giocatore ha seguito le orme di alcuni suoi compagni di squadra accettando la corte dell’Empoli. Adesso, dopo poco più di sei mesi, il difensore potrebbe ritornare in Sicilia e giocare con un’altra squadra dell’isola.