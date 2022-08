Torino, verso il Palermo: si ferma Zima, dubbio Izzo. Il punto sugli infortuni

Le ultime in casa Torino in vista della sfida contro il Palermo

Mediagol ⚽️

Dopo due giorni di riposo, il Torino di Ivan Juric riprende la preparazione al Filadelfia in vista della gara di Coppa Italia con il Palermo, in programma sabato sera al Grande Torino. Conta degli indisponibili in casa granata, con il tecnico croato costretto a fare a meno di David Zima. Il difensore ceco, infatti, ha riportato una lussazione acromion claveare destra che lo terrà ai box per almeno tre-quattro settimane.

A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale, che evidenzia l'esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il difensore granata dopo l'infortunio riportato nell'amichevole contro il Nizza. Zima, durante il test, era stato costretto ad abbandonare il campo al 32', quando dopo un contrasto è caduto sulla spalla destra. Ora il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo e solo successivamente iniziare una fase di riabilitazione. In dubbio anche Armando Izzo, che ha accusato un affaticamento all'adduttore.

"Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto David Zima hanno evidenziato una lussazione acromion claveare destra. Il calciatore dovrà osservare un periodo di riposo e poi potrà iniziare la fase di riabilitazione. Per quanto concerne invece Armando Izzo previsti per domani gli accertamenti strumentali", la nota in questione.

Ma non solo; in vista della gara contro Matteo Brunori e compagni, restano da valutare le condizioni di Alessandro Buongiorno: il difensore classe 1999 sta smaltendo un sovraccarico muscolare, per cui le condizioni saranno monitorate giorno per giorno. "Cauto ottimismo per il rientro di Koffi Djidji, mentre l’unico certo di esserci è Ricardo Rodriguez", informa l'edizione odierna di "Tuttosport".

Contro il Palermo, inoltre, potrebbe esordire Valentino Lazaro, che oggi nel tardo pomeriggio svolgerà il suo primo allenamento al Filadelfia. L'assenza di Vojvoda sulla sinistra, infatti, "può aprirgli una corsia inaspettata, garantendogli un minutaggio immediato", conclude il noto quotidiano.