Torino, tutto sulle condizioni di Belotti e Verdi: l’esito degli esami strumentali e la nota della società

Gioia a metà in casa Torino.

Juventus- Ferencvaros, Dybala e i tanti dubbi di Pirlo: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv

Oltre alla sconfitta arrivata in maniera piuttosto rocambolesca contro l’Inter, la compagine granata ha perso causa problemi fisici i suoi due attaccanti. Andrea Belotti e Simone Verdi, sono infatti rimasti vittime di due diversi problemi fisici per i quali nel corso della giornata odierna hanno effettuato i dovuti esami strumentali. Costretto a guardare da fuori la sconfitta dei suoi compagni, il Gallo ha accusato un nuovo fastidio al ginocchio destro. Dopo le gare con la nazionale azzurra, nelle quali Belotti sembrava avere smaltito il problema, è adesso nuovamente ritornato il dolore causato da una contusione subita circa tre settimane fa. Nessuna terapia né lavoro differenziato, ma soltanto tanto riposo come si legge anche nella nota ufficiale diramata dalla società del patron Cairo. Discorso diverso, invece, per quanto concerne Verdi: l’ex giocatore di Bologna e Napoli ha evidenziato l’interessamento distrattivo parziale dell’adduttore lungo della coscia destra, che lo costringerà a stare fuori almeno per 10-15 giorni, in attesa di saperne di più sulla specificità dell’infortunio.

VIDEO Napoli-Milan 1-3, Hauge chiude i conti: il primo gol in Serie A del norvegese è uno spettacolo

VIDEO Inter-Torino, Sanchez si addormenta: il gol di Zaza e l’errore del cileno. Le immagini

Di seguito il comunicato ufficiale del Torino.

“Per quanto concerne il bollettino medico, Andrea Belotti accusa un riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane. Gli esami cui è stato sottoposto Simone Verdi hanno evidenziato l’interessamento distrattivo parziale dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizione verranno monitorate di giorno in giorno”.