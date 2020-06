Torino, tegola Baselli: infortunio al ginocchio ed esami strumentali, ecco il report medico

Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in vista della ripresa del campionato.

Il tecnico Moreno Longo ha dapprima fatto svolgere esercitazioni sulla parte atletica e poi lavorato sulla tecnica e sul possesso palla. Ancora programma personalizzato per Lukic, mentre Daniele Baselli è stato sottoposto ad accertamenti dopo l’infortunio al ginocchio occorso durante una partitella in famiglia. Come ha reso noto la società piemontese attraverso un comunicato diramato sul proprio sito di riferimento, gli esami diagnostici e strumentali effettuati sul ginocchio del centrocampista hanno rivelato un trauma distorsivo con interessamento ai legamenti.

Di seguito, la nota in questione.

“Daniele Baselli è stato sottoposto ad accertamenti, post distorsione al ginocchio destro in allenamento. Alla luce di tutte le indagini cliniche e strumentali, la diagnosi è: trauma distorsivo al ginocchio destro, con interessamento legamentoso. Il centrocampista verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti, nei prossimi giorni, per definire la miglior strategia terapeutica”.

Una vera e propria tegola per il tecnico granata, con il rischio che il calciatore classe 1992 possa aver terminato già la sua stagione.