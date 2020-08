Torino, Rodriguez si presenta: “Ho scelto i granata per un motivo ben preciso”. E su Giampaolo…

La notizia era nell’aria, lo scorso 19 agosto l’ufficialità: Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore granata.

Il terzino svizzero, che ha vestito la maglia del Milan dal 2017 al 2020, dopo la scelta del PSV Eindhoven di non esercitare il diritto di riscatto, ha firmato un contratto che lo legherà al club piemontese per le prossime quattro stagioni. Presentato questa mattina in conferenza stampa, il classe 1992 – primo rinforzo per il nuovo Torino di Marco Giampaolo – ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Sono contento di essere qui e voglio fare bene. Mi piace giocare in Italia, ho scelto il Torino perché la società ha fatto tanto per me. Mi ha dimostrato di volermi fortemente. Ora voglio giocare a calcio, per molto tempo siamo stati fermi e sono felice che mi è stata data questa possibilità. In questo periodo, però, mi sono sempre allenato, quindi sto bene anche se manca un po’ di tempo prima di ripartire. Giampaolo poi mi conosce bene e sa quanto posso dare alla squadra. È un allenatore che ha sempre fatto bene nella sua carriera, ma soprattutto sa far giocare bene le sue squadre. Mi piacerebbe giocare tutte le partite e aiutare i giovani a crescere”, ha dichiarato.

TORINO – “Ho visto che ci sono tanti giocatori di qualità, ma nel calcio ci sono anche le annate storte. Può accadere che qualcosa non vada bene senza sapere il perché, anche a me è capitato in Germania quando ero sicuro di fare bene. Ora dovremo fare meglio, abbiamo giocatori forti e anche per questo sono venuto al Toro. Obiettivo? Se rimangono tutti, siamo una bella squadra. Dobbiamo pensare partita per partita e vedere come andrà il campionato. Superga? Conosco la storia del Torino, ho visto qualcosa ma non tanto perché avevo tanti test da fare. Ma avrò il tempo per recuperare, so che è un club importante con una squadra forte”, ha concluso Rodriguez.