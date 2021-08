Torino, Rauti c’è: l’ex Palermo brilla in Coppa Italia, segna anche un rigore

L'ex attaccante del Palermo attualmente al Torino ha offerto un'ottima prestazione nella sfida contro la Cremonese

Il Torino potrebbe decidere a sorpresa di trattenere Nicola Rauti. L'ex attaccante del Palermo nella sfida di Coppa Italia contro la Cremonese, vinta dai granata ai calci di rigore, è entrato al 41' al posto dell'infortunato Andrea Belotti. Il calciatore classe '00 si è mosso bene nel corso dell'intera sfida provando anche la conclusione in un paio di occasioni, prestazione positiva per il giovane talento che sogna di poter restare in A. Già nella scorsa stagione in maglia rosanero, Rauti aveva dimostrato le proprie qualità e in diverse occasioni ha anche giocato da falso nove al posto dell'allora infortunato Lorenzo Lucca. Intanto nel match di Coppa contro i lombardi, nella lotteria dei tiri dal dischetto, ha calciato con estrema freddezza il terzo rigore spiazzando senza problemi l'estremo difensore Carnesecchi. Negli scorsi giorni sul giocatore piemontese era piombato il Catania, al momento la trattativa sarebbe in corso ma la prestazione di Rauti potrebbe aver fatto cambiare idea al Toro.