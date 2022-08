Torino-Palermo, Vagnati: “Mercato? C’è tempo, valuteremo alla fine. Juric…”

"Mercato? Penso che il discorso mercato bisogna valutarlo alla fine, c'è ancora un mese per mettere a disposizione del mister quei giocatori che ci mancano. Non c'è un Toro di Juric e un Toro di qualcun altro, vogliamo tutti un Torino forte. Abbiamo venduto un giocatore importante, ci sarà tempo per fare le cose giuste. Il mercato non è semplice, ma c'è tempo per fare un Torino all'altezza. Meret? Affetto particolare per lui, ma siamo a posto in porta. Dobbiamo cercare di raggiungere i nostri obiettivi. Radonjic? E' un giocatore di grande talento, negli ultimi anni non ha avuto annate esaltanti ma siamo convinti che potrà darci risposte importanti. Litigio con Juric? E' tutto ok, sono cose che sono sempre successe nel calcio. Ci dispiace sia venuto fuori in questo modo, il nostro rapporto è volto a fare il massimo per il bene del Torino. Il nostro rapporto è meglio di prima, se posso dire la verità. Come in tutti i lavori a volte ci sono discussioni, ognuno vuole fare il massimo e quindi è successo questo".