Torino-Palermo, Sorrentino: “I granata costretti a vincere per placare le polemiche”

Stefano Sorrentino , doppio ex da calciatore sia del Torino sia del Palermo , ha commentato il prepartita della gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra i granata e i rosanero negli studi di Sportmediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Se il Torino vuole continuare a fare dei campionati di metà classifica vanno bene cinque giocatori, se vuole andare in Europa dovrebbe prenderne dieci. Questa sera il Torino ha solo un risultato, soprattutto per mettere a tacere le polemiche tra Juric e Vagnati. Oggi chi scenderà in campo avrà un macigno in più da portare sulla testa".