Torino-Palermo, Sanabria: “Belotti calciatore importante, capitano dentro e fuori”

Tra poco meno di un'ora Torino e Palermo scenderanno in campo per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia . Per i granata sarà l'esordio stagionale, il primo dopo sette anni senza capitan Belotti in rosa, la compagine di Di Benedetto invece ha superato la scorsa settimana la Reggiana nel turno eliminatorio. Prima del fischio d'inizio del match, il centravanti granata Antonio Sanabria è intervenuto ai microfoni di Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Credo che Belotti è stato un giocatore molto importante per il Torino, non solo dentro il campo ma anche fuori come capitano. Dobbiamo fare adesso il meglio come squadra per poter affrontare la prossima stagione agonistica al meglio delle nostre potenzialità".