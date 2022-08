Torino-Palermo, granata cantiere aperto: in Coppa Italia via al dopo Belotti

Esordio stagione per il Torino, impegnato in Coppa Italia contro il Palermo

Sarà un esordio stagione particolare per il Torino , impegnato domani 6 agosto nei trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa contro il Palermo . Ambiente teso e insofferenza dei tifosi, che finora hanno dimostrato scarsa affluenza nelle amichevoli precampionato, frutto probabilmente di una campagna acquisti non all'altezza delle aspettative dei supporters granata.

Dopo sette anni, sarà anche il primo esordio senza capitan Andrea Belotti, che ha risolto il contratto con il club lo scorso trenta giugno. L'analisi del noto quotidiano Tuttosport fa il punto anche il Palermo. Il club rosanero, invischiato tra l'entusiasmo della cavalcata promozione e il fulmine a ciel sereno che è stato l'addio di del condottiero Silvio Baldini. Per i rosanero, e per il tecnico Stefano Di Benedetto, è l'occasione di dimostrare di essere già in forma campionato.