Torino, nuovo infortunio per Zaza: l’ex Sassuolo verso il forfait con la Lazio. I dettagli

Nuovi guai per Simone Zaza.

Notizie poco positive, quelle arrivate in queste ore, a Torino. Mentre la squadra ha ripreso la preparazione al Filadelfia in vista della partita di martedì sera contro la Lazio, nuovi aggiornamenti arrivano circa le condizioni di Simone Zaza. L’esito degli accertamenti ai quali è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra. Difficile dunque, ad oggi, ipotizzare che l’ex Valencia possa recuperare per la sfida di martedì. A rendere note le condizioni di Zaza è lo stesso club, attraverso i propri canali ufficiali.

“Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Simone Zaza hanno evidenziato una sofferenza muscolare al flessore della coscia sinistra: le condizioni dell’attaccante verranno monitorate di giorno in giorno”.