Torino, Mandragora chiama Belotti: “Lo aspettiamo, ci aiuterà tanto”

Le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Torino, leader del centrocampo del nuovo tecnico Ivan Juric

"Juric mi ha indicato come leader? Sono contento delle sue parole. Ma per raggiungere i nostri obiettivi non bastano 3/4 leader: ne servono 25. Abbiamo bisogno di persone con voglia di migliorarsi, di aiutare: questo ci può portare più lontano". Lo ha detto Rolando Mandragora . Leader e uno dei punti fermi del nuovo Torino di Ivan Juric , il centrocampista classe 1997 è stato intervistato ai microfoni di Torino Channel . Diversi i temi trattati dall'ex Udinese. Di seguito, le sue dichiarazioni.

"Juric mi ha impressionato per la sua cura dei dettagli e per il modo in cui crea entusiasmo. E mi piace molto la sua concezione del lavoro. In ogni esercizio ci chiede grande intensità, speriamo di raggiungere grandi traguardi insieme. Innanzitutto dobbiamo fare più punti possibili per portarci in una situazione tranquilla, poi penseremo ad altro. Vogliamo toglierci soddisfazioni importanti, per noi e per questa splendida piazza che pretende tanto ma che è anche pronta a sostenere e a dare tanta carica. E Belotti? Lo aspettiamo per abbracciarlo, può darci una grande mano", ha concluso.