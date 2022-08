Torino-Lazio, Juric: “Lukic non sarà capitano. Prima in casa? Contro il Palermo…”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico del Torino

"La Lazio è migliorata sia come espressione di gioco, sia come singoli che hanno coperto i punti deboli dell'anno scorso. Si vede la mano di Sarri". Lo ha detto Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma sabato pomeriggio allo Stadio "Olimpico-Grande Torino". Diversi i temi trattati dal tecnico del Torino: dalla situazione legata al futuro di Saša Lukić, alla prova offerta dalla compagine granata contro il Monza. Ma non solo...

"La Lazio contro il Bologna hanno fatto una grande partita, ribaltando il risultato e giocando con l'uomo in meno. Noi abbiamo passato una buona settimana con qualche acciacco e con i nuovi che si stanno integrando. Vlasic titolare? Sì, perché non abbiamo tante soluzioni in attacco con l’infortunio di Miranchuk. Schuurs? E' arrivato ieri, come tutti ha i suoi pregi e i suoi difetti. Cercheremo di inserirlo il prima possibile", le sue parole riportate da Toro News.

LUKIC -"Lukic sarà con noi e non sarà capitano. Poi vedremo come andranno le cose. Io mi sono confrontato con il presidente sulla situazione. Se il giocatore si scusa con la squadra e capisce l’errore, non ci sono problemi. Monza? Per me è stata una partita di alto livello emotivo per tutte le cose che sono successe. È stato un periodo emotivamente impegnativo. Abbiamo aggiunto anche Lukic alla fine e la situazione era tesa. I ragazzi sono stati bravissimi per la professionalità che c’era in campo. Avevo tanta voglia di vincere per dire che ci siamo. Il gruppo è forte e i ragazzi sono stati bravissimi".

SEGNALI -"Non c'è bisogno di dare alcun tipo di segnale. Sono molto contento della prestazione di Monza perché il gruppo ha reagito bene a tutte le situazioni che si sono create. Cosa mi aspetto dalla prima in casa? Mi aspetto positività come sempre. Ce l'avevo anche dopo il primo tempo contro il Palermo che non era stato molto positivo".

MERCATO -"Penso che ci manchi ancora qualcosa. Dobbiamo mettere in mezzo qualcuno di più sostanza, certe partite si riesce a giocare calcio champagne e poi ci sono altre situazioni dove ci vuole più fisicità e contro la Lazio sarà così. In attacco dobbiamo vedere se possiamo mettere ancora qualcosa. In mezzo serve un giocatore, in difesa siamo in cinque e sugli esterni siamo a posto. In avanti può servire perché possono servire opzioni in più. La squadra è più forte rispetto alla passata stagione? Avendo cambiato tanto può essere tutto. Dobbiamo lavorare bene e cercare di inserire tutti subito e bene".

MIRANCHUK -"Per Alex mi dispiace tantissimo. È arrivato, ha fatto un allenamento e ha segnato. Non ce l'avremo per un lungo periodo e mi dispiace perché lui ha caratteristiche uniche. Demba Seck invece è reintegrato. Può aver influito l'essere arrivato a pochi momenti dalla prima partita? Arriva da Gasp che lavora tanto e lui è stato ben allenato. A volte l'emozione ti gioca questi scherzi", ha concluso Juric.