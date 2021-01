Torino, Giampaolo all’ultima spiaggia: l’ipotesi Ventura e la posizione di Cairo. Le ultime

Prosegue il momento negativo del Torino.

La compagine granata non riesce proprio ad ingranare la marcia giusta. Dopo un’accennata ripresa nelle ultime uscite di Serie A e il pareggio nei 120 minuti contro il Milan in Coppa Italia, la squadra allenata da Marco Giampaolo non riesce ad andare oltre lo 0-0 nel match interno contro lo Spezia. Una prestazione opaca e un’altra partita dal poco spessore e carattere collettivo sta nuovamente mettendo a serio rischio la posizione del tecnico granata, sempre più vicino ad un possibile esonero.

È stata una partita molto brutta, pessima, pensavo di vedere una squadra diversa: ma Giampaolo certo che resta sulla panchina.

Queste le parole del patron Urbano Cairo al termine della gara dell’Olimpico Grande Torino, anche se – come anche riportato da Sky Sport – sembrerebbe sia avvenuto un aperto confronto tra il direttore sportivo Vagnati, Giampaolo e lo stesso numero uno del Toro per capire quali sono le sensazioni in vista del prossimo futuro. I nomi che si sono fatti nelle ultime ore sarebbero quelli di Davide Nicola, Roberto Donadoni e Leonardo Semplici, ma la novità più importante porterebbe ad un clamoroso ritorno di Giampiero Ventura. L’ex C.t della Nazionale azzurra potrebbe – dopo le ultime esperienze negative – aprire un nuovo capitolo con la società piemontese, anche se sotto le vesti di direttore tecnico. Questa sarebbe l’idea che circola ormai da qualche ora nella testa di Cairo, anche se il numero uno granata sembrerebbe orientato a voler aspettare la prossima sfida di campionato, quando il suo Torino sfiderà il Benevento.

