Torino, Juric sul futuro di Belotti: “Con noi fino a gennaio, ma ora non rinnova”

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, sul futuro del 'Gallo' Belotti: "Farà il suo anno, spero benissimo, e poi si vede"

Giornata di vigilia per il Torino, atteso domani a "San Siro" per affrontare il Milan nel turno infrasettimanale della Serie A. Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, l'allenatore granata Ivan Juric, si è soffermato anche sul futuro di Andrea Belotti: in scadenza di contratto con la compagine piemontese e nel mirino di diversi club.