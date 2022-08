Torino, il vice Paro: “Soggetti a ripartenze del Palermo. Adesso testa al Monza”

L'analisi del match di Coppa Italia, Torino-Palermo, da parte del vice Matteo Paro

Mediagol ⚽️

Dopo il successo per 3-0 sul Palermo, nel primo turno di Coppa Italia Frecciarossa, il vice di coach Ivan Juric, Matteo Paro, ha analizzato la gara andata in scena allo stadio "Olimpico Grande-Torino" contro la formazione rosanero, allenata ad interim da mister Stefano Di Benedetto, ormai alla sua ultima sulla panchina del club targato City Football Group. Di seguito le dichiarazioni rilasciate in sede di conferenza stampa dal collaboratore del tecnico croato, che per l'occasione ha deciso di non presentarsi in mixed zone.

L'ANALISI

"Nel primo tempo eravamo troppo vogliosi, non trovavamo linee di passaggio giuste e quando perdevamo la palla eravamo soggetti alle loro ripartenze. Nell’intervallo abbiamo calmato i ragazzi e poi loro si sono trovati meglio, hanno costruito di più, e hanno fatto bene. La prova di Radonjic? Ha giocato in squadre importanti, ha delle qualità da grande giocatore. Deve imparare tante cose, in tante fasi del gioco, ma è un ragazzo che ha spunto, ha tecnica, ha tiro, ha colpo di testa. Ha tante armi a disposizione, come anche la velocità, per essere pericoloso.

Buongiorno? Lui è uno di quei ragazzi che hanno fatto un bel percorso. E' super concentrato, lavora molto, si prepara sul giocatore avversario che deve marcare, è un ragazzo che in partita si esalta. Noi ci facciamo molto affidamento, sta crescendo anche fisicamente, spero che continui così. Su Seck, ha dei mezzi, sicuramente lui per il suo vissuto ha giocato ancora poco e si è allenato poco. Dire quanto ci metterà a maturare è difficile, spero poco, sicuramente deve migliorare in fase di finalizzazione, essere più immediato e più veloce. Deve trovare anche un equilibrio, non deve abbattersi quando sbaglia e trovare stabilità, perché ha dei mezzi importanti".

LE SCELTE

"Zima e Vojvoda, sono fuori dal progetto? Non sono stati convocati per scelte tecniche. Vanja? Oggi credo abbia fatto bene. Con Berisha già l'anno scorso c'era stato questo dualismo, con loro ragioniamo passo dopo passo. In questo ritiro Vanja si è comportato bene e per ora abbiamo scelto lui. Quanto aiuta la vittoria di oggi in ottica Monza? Quando fai bene e vinci, ti trovi bene in campo, questo aiuta. La squadra aveva bisogno di fare una partita vera, dove c'era il risultato di mezzo, per prepararsi al campionato. Abbiamo sbagliato delle cose, le affronteremo, ma altre cose le abbiamo fatte bene, dobbiamo tenercele dentro e lavorare verso il Monza, sarà una partita difficile, loro hanno cambiato tanto mettendo dentro giocatori buoni, arrivano da aver vinto la Serie B e hanno tanto entusiasmo".