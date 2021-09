Torino, il report medico di Belotti: il risultato degli esami per l’ex Palermo

L'attaccante della formazione granata ha riportato un forte trauma contusivo al perone

Non sono stati ancora stabiliti i tempi di recupero per il rientro in campo del giocatore che, come afferma la nota della società granata, verranno valutati con attenzione e in maniera costante con il passare dei giorni. Belotti sta già svolgendo il canonico lavoro di recupero da un infortunio che, per sua fortuna, non ha riportato alcuna lesione o rottura, trattandosi dunque di un semplice trauma legato alla botta subita. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale rilasciato dai canali d'informazione ufficiali del Torino.