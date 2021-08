Italia, stop per Belotti: l’ex Palermo lascia il ritiro, sarà out per 20 giorni

L'attaccante in forza al Torino è stato costretto a lasciare il raduno della rappresentativa azzurra per un infortunio subito nell'ultima gara di campionato con la Fiorentina

Un brutto colpo per IvanJuric, che perde dopo soli due turni di campionato il suo centravanti di riferimento, oltre che pedina insostituibile per spessore tecnico e caratteriale. Il capitano granata, probabilmente, dovrebbe rientrare in tempo per la quarta giornata di campionato, nella quale il Torino sarà impegnato nell'importante match in trafserta contro il Sassuolo. L'ex tecnico di Genoa e Verona spera di poter ritrovare la sua stella polare offensiva già in occasione della gara del 'Mapei Stadium', ma se così non fosse l'allenatore dovrà essere in grado di trovare nuove soluzioni alternative per sostituire un giocatore dal rilevante peso specifico come Belotti.