Torino, Iago Falque saluta e va al Genoa: “In granata i tre anni migliori della mia carriera”

Il saluto di Iago Falque.

Dopo quasi quattro stagioni l’attaccante spagnolo ha deciso di lasciare il Torino: nella prima parte della stagione il numero 10 ha infatti collezionato soltanto quattro presenze, e ha scelto di trasferirsi al Genoa per trovare un maggiore minutaggio e aiutare la sua nuova squadra ad ottenere la permanenza in Serie A.

Pochi minuti fa Iago Falque ha quindi ringraziato la società granata, con la quale ha collezionato un totale di 100 presenze e realizzato 30 gol, attraverso una serie di immagini pubblicate sul proprio account Instagram: “Oggi è un giorno difficile, non si tratta di un addio ma di un arrivederci. Voglio comunque dedicare queste parole ai miei tifosi e ai miei compagni, come saprete gli ultimi mesi non sono stati facili per me, gli infortuni non mi hanno permesso di essere il giocatore che sono e dare tutto quello che ho. Perciò ho deciso di andare altrove a cercare minuti di gioco e recuperare le belle sensazioni che il campo dà. Voglio ringraziare i miei compagni per l’appoggio di questi mesi e augurarvi il meglio per il resto della stagione.

Infine un ringraziamento ai tifosi del Torino: “Grazie per l’affetto ricevuto fin dal primo giorno come giocatore del Toro fino a oggi, grazie per tutti i messaggi di sostegno che mi avete inviato. Sei mesi difficili non rovinano i tre anni più belli della mia carriera. È stato un onore, grazie Toro“.