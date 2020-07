Torino-Genoa, Longo tiene alta l’attenzione: “Vietato rilassarsi, non siamo ancora salvi. La permanenza in Serie A…”

Vittoria importantissima per il Torino.

In occasione della trentatreesima giornata di Serie A, il Torino ha ospitato il Genoa sul campo dello stadio Olimpico, alla ricerca di tre punti importanti per allontanare la zona retrocessione: i granata hanno vinto 3 a 0 grazie ai gol di Bremer, Lukic e Belotti.

Al termine del match il tecnico del Torino, Samuele Longo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, esprimendo la sua soddisfazione per la bella vittoria dei suoi uomini:

“Credo che questa sera ci fosse lo spirito giusto in tutta la squadra, sia in chi ha giocato che in chi è rimasto fuori. La partita è stata egregia. Considerare il Torino salvo? No, assolutamente. Non lo dico per scaramanzia ma sappiamo che finché la matematica non sarà dalla nostra dovremo lavorare al meglio, con grande concentrazione. Con grande senso di appartenenza, ho radici importanti qui. Sono cresciuto qui e adesso ho la fortuna di allenare la prima squadra dopo averci giocato. Voglio raggiungere l’obiettivo. Conta solo il bene del Toro, l’obiettivo salvezza è l’unica cosa che conta. Quando sono arrivato la situazione era davvero probante per qualsiasi tipo di allenatore. Riuscire a far lottare per la salvezza chi era partito per puntare all’Europa non è stato facile. Ricreare lo spirito positivo non è semplice. Il Toro ha un grandissimo nome ma a volte dobbiamo guardare in faccia la realtà, lottiamo per restare in Serie A. Ci tengo poi a fare le condoglianze ai genitori di Riccardo, un bambino di 10 anni scomparso da poco e grande tifoso del Torino”.