Torino, esonerato Mazzarri: manca solo l’ufficialità. In pole Longo, i dettagli

L’avventura di Walter Mazzarri sulla panchina del Torino è terminata.

L’ennesima sconfitta, subita ieri dai granata in casa del Lecce, è stata fatale per il tecnico. Un netto 4-0, contro una delle contendenti per la salvezza, su cui non è possibile mettere una pietra sopra. La società, dunque, ha annunciato all’allenatore la decisione di sollevarlo dall’incarico. L’ufficialità non è ancora arrivata, ma l’esonero con ogni probabilità sarà annunciato nella giornata di oggi.

A ereditare il posto di Walter Mazzarri sarà una vecchia conoscenza dei granata: Moreno Longo, che in carriera ha allenato a lungo le giovanili del Torino. Il tecnico assumerà il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. L’allenatore ex Frosinone sta discutendo in questi istanti la rescissione del contratto con i ciociari, al fine di potersi legare alla sua nuova squadra. La trattativa sembra essere destinata a non subire intoppi. Per il futuro, invece, si pensa già ad Eusebio Di Francesco, che è rimasto svincolato dopo la prematura fine dell’avventura con la Sampdoria.

