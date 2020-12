Torino, Cairo:”Inaudito fare certe figure, ora fuori gli attributi! Belotti? Ho la mia idea”

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport‘, nel corso della quale ha cercato di scuotere sul piano psicologico e nervoso la sua squadra reduce da una serie di risultati negativi.

“Oggi è molto importante che i calciatori siano uomini. E dimostrino di avere quegli attributi che è importante avere nei momenti difficili. La società è sempre stata molto vicina alla squadra e lo è tutt’ora. Oggi la squadra deve dare qualcosa di più”. Il team guidato da Giampaolo ha infatti collezionato solamente 6 punti nelle prime undici giornate del massimo campionato italiano. Molto spesso, alla compagine piemontese, ciò che di più è mancato non sono state le prestazioni bensì i risultati: infatti la squadra del presidente Cairo si è vista frequentemente rimontata dagli avversari dopo esser passata in vantaggio come in occasione del derby contro la Juventus.

Infine il patron del club granata si è soffermato sul peso specifico in seno alla rosa a disposizione di Marco Giampaolo del ‘Gallo‘, ex bomber rosanero e attuale capitano del Torino: “Belotti è un esempio, però non può bastare un solo uomo, è molto importante che la squadra sia un tutt’uno. I calciatori e noi non possiamo fare delle figure quali abbiamo fatto nelle ultime undici partite. E’ inaudito“.