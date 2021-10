Torino, Belotti fa 100 gol in Serie A: l’ex Palermo come Gilardino e Baggio

Con la rete realizzata al 93' di Torino-Sampdoria, Andrea Belotti raggiunge quota 100 gol in Serie A, L'ex centravanti del Palermo eguaglia nel primato un altro ex rosanero, Alberto Gilardino ed il "Divin Codino" Roberto Baggio

Vittoria rotonda per il il Torino di Ivan Juric, che nel posticipo del sabato sera dell'undicesima giornata di Serie A batte con un netto 3-0 la Sampdoria di D'Aversa. Torna al gol anche il "gallo", Andrea Belotti, che grazie alla rete del siglata al 93', è diventato il terzo più giovane italiano dall'inizio degli anni ottanta a raggiungere quota 100 reti in nella massima serie di calcio italiana. L'ex centravanti del Palermo, con la marcatura siglata nel finale di gara dell'"Olimpico Grande Torino", eguaglia il primato già raggiunto in passato da un altro ex rosanero, Alberto Gilardino e dall'ex Juventus, Inter e Brescia - tra le altre -, il "Divin Codino"Roberto Baggio.