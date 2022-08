Torino: ballottaggio tra i pali in vista del Palermo, Zima out e Radonjic dal 1′

Il possibile undici titolare del mister ex Genoa ed HellasVerona mostra diverse perplessità in alcuni reparti, a partire dai pali dove Etrit Berisha e Vanja Milinkovic-Savic dovranno giocarsi in due la maglia da titolare. Un ballottaggio già visto nella passata annata, in particolare sul finale di stagione in cui il serbo sembrava convincere meno rispetto all'albanese ex Lazio. Per quanto concerne il trio difensivo schierato dal mister croato, le problematiche abbondano. Il mancato sostituto del ceduto Bremer è una seria questione da risolvere in casa Torino. D'altro canto, di coloro presenti i rosa, la maggior parte riportano problemi fisici. L'indisponibilità di Zima rappresenta una perdita importante in termini di fisicità ed impostazione. Potrebbero rientrare dall'infortunio sia Buongiorno che Izzo, in caso contrario scalpitano per una maglia dal primo minuto l'adattato Adopo e l'ex Crotone Djidji. Unico sicuro del posto il braccetto di sinistra, Ricardo Rodriguez. Per quanto riguarda la linea a quattro di centrocampo i dubbi stanno quasi a zero. Lukic e Ricci saranno i mediani, sugli esterni ritroviamo la coppia tutta africana, Singo-Aina. A terminare l'undici di partenza, il reparto offensivo sembra mostrare più carenze in termini di funzionalità, ancora non colmate con il calciomercato, ricordando l'addio a parametro zero di Andrea Belotti. A sostenere Antonio Sanabria al centro dell'attacco, ci saranno Seck e Radonjic impiegati nel ruolo di trequartisti.