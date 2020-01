Torino-Atalanta, Mazzarri laconico: “Chiedo scusa, prestazione indifendibile. Andremo in ritiro”

Sconfitta umiliante per il Torino.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Torino e l’Atalanta, che si sono affrontati in occasione dell’anticipo serale della ventunesima giornata di Serie A: la Dea ha travolto i granata con l’incredibile risultato di 7 a 0 (ennesima goleada della stagione) grazie alla tripletta di Ilicic, la doppietta di Muriel e i gol di Zapata e Gosens. Un risultato indimenticabile per i granata, che hanno subito una storica goleada: i tifosi hanno subito iniziato una durissima contestazione fuori dallo stadio per manifestare tutto il loro dissenso.

Al termine del match il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto ai microfoni di DAZN esprimendo tutta la sua amarezza per il risultato finale e chiedendo scusa alla sua tifoseria: “