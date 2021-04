Serie A, Udinese-Torino 0-1: Belotti la risolve dal dischetto. Per Nicola e co. punti preziosi in chiave salvezza. La classifica

Il Torino espugna la Dacia Arena.

Successo esterno per il Torino di Davide Nicola, che conquista tre punti importantissimi in chiave salvezza nella difficilissima trasferta di Udine, alla Dacia Arena. La risolve il Gallo Andrea Belotti, capitano e trascinatore del Torino, che ha guidato la squadra granata alla vittoria contro l’Udinese. Il suo gol su calcio di rigore al 61′, decide la gara alla Dacia Arena portando la compagine di Nicola a +5 dal terzultimo posto occupato dal Cagliari. Per i friulani, invece, si tratta della terza sconfitta consecutiva che può rimettere in discussione la posizione di Gotti sulla panchina bianconera.