Serie A, Torino-Genoa 3-0: Belotti da record, i granata allontanano lo spettro della retrocessione

Il Torino vince e allontana la zona retrocessione.

Sul campo dello stadio Olimpico è andata in scena la sfida tra il Torino e il Genoa, che si sono affrontati in occasione della trentatreesima giornata di Serie A: un vero e proprio scontro diretto nella zona bassa della classifica e dunque delicatissima per la lotta salvezza.

Dopo una prima mezz’ora di totale equilibrio, i padroni di casa riescono a passare in vantaggio al 32′: calcio d’angolo battuto da Simone Verdi in direzione di Bremer, che stacca più in alto di tutti e di testa firma il gol dell’1 a 0.

Nel secondo tempo i granata provano a chiudere i conti e riescono a raddoppiare al minuto 76 con Lukic, che con un tiro dalla lunga distanza sorprende Perin e firma il 2 a 0. In pieno recupero arriva anche la gioia personale di Andrea Belotti, che segna la sua settima rete consecutiva realizzando un record nella storia del Torino: il Gallo entra in area di rigore e calcia di potenza con il mancino mandando il pallone sotto la traversa, 3 a 0 e gara definitivamente archiviata.

Vittoria importante per il Torino, che finalmente riesce a respirare superando l’Udinese in classifica e allontanando almeno per un paio di giorni la zona retrocessione. Rimane preoccupante la situazione del Genoa, che rimane ancorata al quartultimo posto a soltanto un punto di distanza dal Lecce.