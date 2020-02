Serie A, Napoli-Torino 2-1: azzurri in zona Europa, granata sempre più in crisi

Il Napoli torna a vincere in casa superando per 2-1 il Torino.

I partenopei hanno avuto la meglio dei granata dopo una partita giocata in modo esemplare che ha sottolineato il momento di forma della compagine guidata da Rino Gattuso. Gli Azzurri si sono portati in vantaggio al 19′ con Manolas che ha insaccato di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dalla destra da Insigne. Tante occasioni sprecate dai padroni di casa che hanno realizzato la rete del 2-0 all’82’ con Di Lorenzo che ha anticipato Sirigu in uscita su servizio perfetto di Mertens dalla fascia sinistra. Gli ospiti sono rientrati in partita troppo tardi, la rete granata l’ha segnata Edera al 91′ con un colpo di testa che ha beffato Ospina. Tre punti importanti per i partenopei che si piazzano momentaneamente la sesto posto con 39 punti.