Serie A, Cagliari-Torino: Di Francesco punta su Simeone e Joao Pedro, granata con Zaza. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto per il match della “Sardegna Arena”.

Cagliari e Torino scenderanno in campo, per il match in programma alle ore 20.45, valevole per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. Simeone è il centravanti scelto dal tecnico rossoblù Di Francesco, mentre i granata puntano sulla coppia Zaza–Belotti.

Cagliari (3-4-1-2)

Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.

Torino (3-5-2)

Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer, Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti.

